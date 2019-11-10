شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد: الجوائز الفردية لا تشغلنى والأهم فوز المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقال مهاجم الزمالك الواعد، أن حصوله على أفضل لاعب فى مباراة مالى مجهود لجميع زملائه بالفريق وأنه يأمل فى مساعدة زملائه للفوز أمام غانا فى المباراة المقرر لها الثامنة مساء غد بالجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تنظمها مصر المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

ويقع المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب فى المجموعة الأولى مع غانا والكاميرون ومالى، فيما تضم المجموعة الثانية جنوب أفريقيا وكوت ديفوار وزامبيا ونيجيريا.

وفاز منتخب مصر الأولمبى مساء الجمعة على منتخب مالى بهدف نظيف أحرزه مصطفى محمد فى افتتاح بطولة امم افريقيا تحت 23 عاما والمقامة فى مصر حالياً، بينما تعادل منتخبا الكاميرون وغانا 1 /1، ليتصدر المنتخب المصرى قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما غانا و الكاميرون فى المركز الثانى و الثالث برصيد نقطة، ثم مالى فى المركز الرابع والأخير بدون نقاط.