شوقى غريب: نلعب أمام غانا للفوز وحسم التأهل..والإصابات أفقدتنا 6نجوم كبار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأضاف شوقى غريب، فى المؤتمر الصحفى قبل مباراة غانا فى الجولة الثانية ببطولة أمم أفريقيا، أنه فقد 6 نجوم مؤثرين بالمنتخب وهم محمد محمود وكريم نيدفيد وطاهر محمد وأحمد حمدى وناصر ماهر ومحمود متولى وكلهم عناصر أساسية. ويقع المنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، فى المجموعة الأولى بأمم أفريقيا مع منتخبات غانا والكاميرون ومالى، فيما تضم المجموعة الثانية جنوب أفريقيا وكوت ديفوار وزامبيا ونيجيريا. وفاز منتخب مصر الأولمبى مساء الجمعة على منتخب مالى بهدف نظيف احرزه مصطفى محمد، فى افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما والمقامة فى مصر حالياً، بينما تعادلا منتخبا الكاميرون وغانا 1 /1، ليتصدر المنتخب المصرى قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما غانا والكاميرون فى المركز الثانى والثالث برصيد نقطة، ثم مالى فى المركز الرابع والأخير بدون نقاط.

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