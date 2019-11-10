شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يستعيد ذكريات التتويج الأخير للأهلى بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد محمد يوسف، المدير الفنى السابق للنادى الأهلي، ذكرى التتويج الأخير للقلعة الحمراء بدورى أبطال أفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخ الأحمر، حيث كان يوسف مديراً فنياً للأهلى آنذاك.

ونشر يوسف فيديو من مباراة النهائى أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقى عبر حسابه على موقع فيس بوك وعلق عليه، "زى النهاردة من 6 سنوات فزت مع النادى الأهلى بأغلى بطولة لاعبا ومدربا (التاسعة يا أهلي".

وتحت القيادة الفنية لمحمد يوسف، كان آخر تتويج للأهلى بالبطولة الأفريقية فى نسخة 2013 أمام أورلاندو، حيث انتهى لقاء الذهاب فى جنوب أفريقيا بالتعادل بنتيجة 1 / 1 قبل أن ينجح المارد الأحمر فى الفوز بموقعة الإياب بملعب المقاولون العرب بنتيجة 2 / 0 ليصبح مجموع المباراتين 3 / 1 لصالح الأهلى ليتوج بلقبه الثامن منفردا بزعامة القارة السمراء فى البطولة الأفريقية.

حافظ المارد الأحمر على اللقب للعام الثانى على التوالي، والثامن للفريق فى مسيرته بدورى الأبطال فى هذه النسخة ليحقق إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل الفريق الأحمر الذى هيمن على زعامة القارة السمراء، ومازالت الأميرة الأفريقية غائبة عن الدولاب الأحمر منذ ذلك التاريخ.

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