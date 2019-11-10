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الطاولة يدعو الهيئات الرياضية لحضور الجمعية العمومية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد تنس الطاولة ، برئاسة معتز عاشور، الدعوة الخاصة بالجمعية العمومية للاتحاد المقرر عقدها يوم 6 ديسمبر المقبل إلى أعضاء الجمعية والهيئات الرياضية التى لها حق الحضور، كما تم مخاطبة اللجنة الأولمبية وإخطارها بموعد العمومية، وكذلك البنود المقرر مناقشتها.

من جهته أكد معتز عاشور أن لائحة النظام الأساسى المقرر إجراء تعديل فى بنودها تتعلق ببندى الـ 8 سنوات، والـ 70 سنة، وهو ما يخدم مصلحة بعض الأعضاء فى المجلس، حيث يريدون توظيف البند وفقا لمصلحتهم الشخصية بتعديل البند كيفما يشاءون.

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يذكر أن اتحاد تنس الطاولة قرر عقد الجمعية العمومية يوم 6 ديسمبر لمناقشة الميزانية وخطة النشاط، وكذلك تعديل لائحة النظام الأساسى.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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