شكرا لقرائتكم خبر عن زي النهاردة.. الأهلي يتوج بالأميرة الأفريقية الثامنة وينفرد بزعامة القارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم، العاشر من نوفمبر عام 2013، انتفضت مدرجات النادى الأهلي فرحاً بالتتويج الأفريقى الثامن فى تاريخ القلعة الحمراء والأخير حتى الآن، بعدما تغلب المارد الأحمر على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

تحت القيادة الفنية لمحمد يوسف، كان آخر تتويج للأهلى بالبطولة الأفريقية فى نسخة 2013 أمام أورلاندو، بعدما انتهى لقاء الذهاب فى جنوب أفريقيا بالتعادل بنتيجة 1 / 1 قبل أن ينجح المارد الأحمر فى الفوز بموقعة الإياب بملعب المقاولون العرب بنتيجة 2 / 0 ليصبح مجموع المباراتين 3 / 1 لصالح الأهلى ليتوج بلقبه الثامن منفردا بزعامة القارة السمراء فى البطولة الإفريقية.

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حافظ المارد الأحمر على اللقب للعام الثانى على التوالى، والثامن للفريق فى مسيرته بدورى الأبطال فى هذه النسخة ليحقق انجازاً جديداً يضاف إلى سجل الفريق الأحمر الذى هيمن على زعامة القارة السمراء، ومازالت الأميرة الأفريقية غائبة عن الدولاب الأحمر منذ ذلك التاريخ.