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سوبر كورة يكشف موقف الزمالك من رحيل مصطفى محمد فى يناير المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف مهاجم نادى الزمالك مصطفى محمد مهاجم المنتخب الأولمبى الأضواء فى أول مباريات المنتخب أمام مالى فى بطولة أفريقيا تحت 23 عاما، المقامة حاليا فى مصر من 8 حتى 22 نوفمبر.

وتسعى شركات التسويق التى تتابع اللاعب مع المنتخب الأولمبى فى البطولة لتسويقه فى أوروبا خلال هذه الفترة لإحضار عرض للرحيل عن الزمالك فى الانتقالات الشتوية المقبلة، وهو ما يهدد استمراره بالقلعة البيضاء.

وكان مصطفى محمد قد تم اختياره كأفضل لاعب فى مباراة مصر ومالى فى افتتاح البطولة الأفريقية التى قاد فيها المنتخب الأولمبى للفوز بهدف دون رد.

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