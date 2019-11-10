شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى مهنئاً أحمد فتحي بعيد ميلاده: عقبال 100 سنة يا جوكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص شريف إكرامى، حارس مرمى النادي الأهلي ، على تهنئة أحمد فتحي ظهير أيمن القلعة الحمراء بعيد ميلاده رقم 35 حيث ولد لاعب الأحمر فى مدينة بنها 10 نوفمبر عام 1984.

وكتب إكرامي عبر حسابه على موقع تويتر، "كل سنة وأنت طيب يا أبو ملك وعقبال 100 سنة يا چوكر".

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شريف اكرامي

"الجوكر" كما تلقبه الجماهير، بدأ مشواره الكروى من خلال فريق الناشئين فى نادى بنها الرياضى، إلا أن بدايته الحقيقة كانت عام 2000 بعد أن انضم للنادى الإسماعيلى الذى استمر فى اللعب معه نحو 7 سنوات، قبل أن يحترف فى شيفيلد يونايتد، ليعود إلى مصر عبر بوابات النادى الأهلى.

وانضم فتحى للمنتخب الوطنى الأول وكان عمره لا يتعدى 19 عامًا، وشارك مع المنتخب المصرى للشباب فى كأس العالم للشباب عام 2003 فى الإمارات، وساهم فى صعود المنتخب الوطنى إلى دور الـ16.