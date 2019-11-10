شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

الأحد 10 نوفمبر 2019

يشهد اليوم الأحد، العديد من المباريات المرتبقة والمثيرة بمختلف الدوريات الأوروبية والعالمية، أبرزها مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في البريميرليج، ويوفنتوس وميلان في الكالتشيو.



موعد مباراة الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر يونايتد ضد برايتون .. الساعة الرابعة مساءً على قناة “بين سبورتس 2”

ولفرهامبتون ضد أستون فيلا .. الساعة الرابعة مساءً على قناة “بين سبورتس 12”

ليفربول ضد مانشستر سيتي .. الساعة السادسة والنصف مساءً على قناة “بين سبورتس 2”.

موعد مباريات الدوري الأسباني والقنوات الناقلة

مايوركا ضد فياريال .. الساعة الواحده ظهراً على قناة “بين سبورتس 3”

أتلتيك بلباو ضد ليفانتي .. الساعة الثالثة عصراً على قناة “بين سبورتس 8”

أتلتيكو مدريد ضد إسبانيول .. الساعة الخامسة مساءً على قناة “بين سبورتس 3”

خيتافي ضد أوساسونا .. الساعة السابعة والنصف مساءً على قناة “بين سبورتس 3”

ريال بيتيس ضد إشبيلية .. الساعة العاشرة مساءً على قناة “بين سبورتس 3”.

موعد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كالياري ضد فيورنتينا .. الساعة الواحده والنصف ظهراً على قناة “بين سبورتس 4”

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لاتسيو ضد ليتشي .. الساعة الرابعة مساءً

سامبدوريا ضد أتلانتا .. الساعة الرابعة مساءً على قناة “بين سبورتس 4”

أودينيزي ضد سبال .. الساعة السادسة مساءً على قناة “بين سبورتس 7”

بارما ضد روما .. الساعة السابعة والنصف مساءً على قناة “بين سبورتس 4”

يوفنتوس ضد ميلان .. الساعة العاشرة إلا ربع مساءً على قناة “بين سبورتس 4”.

موعد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد فيردر بريمن .. الساعة الثانية والنص عصراً على قناة “بين سبورتس 5”

فولفسبورج ضد بايرن ليفركوزين .. الساعة الرابعة والنصف مساءً على قناة “بين سبورتس 5”

فرايورج ضد انتراخت فرانكفورت .. الساعة السابعة مساءً على قناة “بين سبورتس 5”.

موعد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

رين ضد أيمس .. الساعة الرابعة مساءً على قناة “بين سبورتس 6”

نانت ضد سانت إيتيان .. الساعة السادسة مساءً على قناة “بين سبورتس 6”

مونبيليه ضد تولوز .. الساعة السادسة مساءً على قناة “بين سبورتس 15”

مارسيليا ضد ليون .. الساعة العاشرة مساءً على قناة “بين سبورتس 6”.