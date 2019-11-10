شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري لليفربول أمام مانشستر سيتي في قمة البريميرليج والان مع التفاصيل

الأحد 10 نوفمبر 2019 يفتتح ملعب أنفيلد أبوابة، لمباراة من العيار الثقيل، حيث يستضيف نادي ليفربول صاحب الأرض والجمهور، نظيره فريق مانشستر سيتي حامل اللقب في النسختين السابقتين، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويغيب عن ليفربول في لقاء اليوم الثنائي جويل ماتيب قلب الدفاع، وشيردان شاكيري الجناح الأيسر بسبب الإصابة. ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب، المدير الفني للريدز لقاء اليوم بتشكيل مكون من:- حراسة المرمى: أليسون بيكير. خط الدفاع: أندرو روبرتسون - فيرجيل فان ديك - ديان لوفرين - ترينت أليكساندر ارنولد. خط الوسط: جيمس ميلنر - فابينيو - أليكس أوكسليد تشامبيرلين. Advertisements خط الهجوم: ساديو ماني - روبرتوفيرمينو - محمد صلاح. بينما من المتوقع أن يبدأ بيب جوارديولا، المدير الفني لمنشستر سيتي، اللقاء بتشكيل مكون من: تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ليفربول حراسة المرمى: كلاوديو برافو. خط الدفاع: أوليكساندر زينتشينكو - نيكولاس أوتامندي - فرناندينيو - والكر. خط الوسط: إيلكاي جوندوجان - رودريجو هيرنانديز- بيرناردو سيلفا. خط الهجوم: رحيم سترلينج - كون أجويرو - رياض محرز. ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

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