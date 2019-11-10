شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والقناة الناقلة والان مع التفاصيل

الأحد 10 نوفمبر 2019 ليفربول ومانشستر سيتي يلتقي فريق ليفربول، أمام نظيره مانشستر سيتي، اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام على ملعب أنفيلد.

Advertisements موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والقناة الناقلة وتقام مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في تمام الـ6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ7:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 2. ويحتل ليفربول المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 31 نقطة، حصدها من 10 انتصارات وتعادل وحيد، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع بفارق 6 نقاط فقط عن الريدز صاحب الصدارة.

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