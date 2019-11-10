شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع ليوفنتوس وميلان في قمة الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل

الأحد 10 نوفمبر 2019 يستضيف فريق يوفنتوس نظيره نادي أي سي ميلان، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الايطالي الممتاز، والمقرر إقامتها على ملعب أليانز ستاديوم.

ومن المتوقع أن يبدأ ماوريسيو ساري، المدير الفني للسيدة العجوز، اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمي: فويتشيك تشيزني. خط الدفاع: أليكس ساندرو – ماثييس دي ليخت – ليوناردو بونوتشي – دانيلو. خط الوسط: بليز ماتويدي – ميراليم بيانيتش – سامي خضيرة. Advertisements خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – جونزالو هيجواين – خوان كوادرادو. بينما يدخل بيولي، المدير الفني الروسونيري، اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمي: جيانلويجي دوناروما. خط الدفاع: تيو هرنانديز – أليسيو رومانيولي – ليو دوارتي – دافيد كالابريا. خط الوسط: راضي كرونيتش – إسماعيل بن ناصر – لوكاس باكيتا. خط الهجوم: البرتغالي لياو – كريستوف بيونتيك – سوسو. ويحتل يوفنتوس صدارة جدول الدوري الايطالي برصيد 29 نقطة، بينما يحتل الميلان المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.

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