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شكرا لقرائتكم خبر عن بوسكيتس: ميسي الأفضل في العالم والان مع التفاصيل
الأحد 10 نوفمبر 2019
ميسي
أشاد النجم الإسباني الدولي سيرجيو بوسكيتس نجم وسط نادي برشلونة بآداء زميله وقائد الفريق ليونيل ميسي بعد ثلاثيته أمام سيلتا فيجو.
وصرح سيرجيو لوسائل الإعلام بعد المباراة قائلاً: " نلعب في أفضل فريق في العالم، عدم الفوز كان سيزيد الشكوك حولنا".
وأضاف: "الإنتقادات موجودة دائماً، يمكن أن يتم إنتقاد الفريق حين الفوز عندما لا تلعب جيداً".
وتابع: "لم أسجل منذ وقت طويل، أشعر بالسعادة لتسجيلي هدف اليوم".
وأتم: "ميسي أفضل لاعب في العالم، وهو أفضل من ينفذ ركلات حرة في العالم الآن، دائما نشعر بالثقة في وجوده".
وسحق برشللونة ضيفه سيلتا فيجو برباعية سجل منها ميسي هاتريك وسجل بوسكيتس هدفاً وحيداً.
ويتصدر برشلونة ترتيب أندية الليجا برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد.
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