الامارات | تعرف إلى توقيت مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم بتوقيت الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى توقيت مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم بتوقيت الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض متصدر الدوري الإنجليزي فريق ليفربول اليوم اختبار حقيقي أمام حامل اللقب فريق مانشستر سيتي، في مباراة ينتظرها الكثير من عشاق الكرة العالمية، نظرا لما يقدمه الفريقين في البطولات الأوروبية المواسم الماضية خاصة ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وبطل السوبر الأوروبي والمتصدر الحالي للبطولة والفريق الوحيد الذي لم يخسر في البطولة حتى الأن.

ويتصدر ليفربول صدارة البطولة برصيد 31 نقطة مقابل 25 نقطة والذي يحتل المركز الرابع حالياً عقب فوز ليستر سيتي وتشيلسي أمس ووصلوهما إلى النقطة 26 في جدول الترتيب، وسيتقابل الفريقين اليوم في ختام الجولة 12 من البطولة في ملعب أنفليد الساعة 8:30 بتوقيت الإمارات.

وينتظر عشاق الكرة العربية المباراة اليوم لمشاهدة نجم الكرة المصرية محمد صلاح، الذي سيخوض مواجهة أمام النجم الجزائري رياض محرز.