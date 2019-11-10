موعد والقنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان في الكالتشيو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

يلتقي فريق يوفنتوس أمام نظيره نادي أي سي ميلان والمقرر إقامتها على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

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موعد مباراة ميلان ويوفنتوس والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة يوفنتوس وميلان في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة Bein Sport HD 4.

ويحتل يوفنتوس صدارة جدول الدوري الايطالي برصيد 29 نقطة، بينما يحتل الميلان المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.