شكرا لقرائتكم مدرب مالى: جاهزون للفوز على الكاميرون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال فاجنيري ديارا مدرب منتخب مالي الأولمبي فى المؤتمر الصحفى للحديث عن مواجهة الكاميرون في الخامسة مساء غد الاثنين على ستاد القاهرة الدولي في ثاني جولات المجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة: "نعلم جيدا أننا سنجد الكلمات الصحيحة لاستخدامها في لقاء الغد، سنعمل كل شيء لعلاج الأخطاء في المباراة الماضية، خاصة اننا فشلنا في استغلال العمق " .

وقال ديارا إنه كان محبطا بعض الشيء لأن كرة القدم هي الجمهور، فأتمنى وجود الجماهير في كل المباريات، ألا تحضر للمنتخب المصري فقط.

وشدد على أنه سيبذل قصارى جهده في مباراة الغد لتصحيح سلبيات المباراة الماضية والفوز بنقاط المباراة الثلاث، جئنا إلى هنا للفوز والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

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وقال ديارا ان اللاعب موسي سيساكو لم يحضر معنا إلي البطولة بسبب رفض ناديه التفريط في خدماته خاصة أن البطولة تقام خارج الأجندة الدولية.

وأشار إلى أنه بعد أي مباراة لابد أن نحلل جيدا، وده الوقت اللي سنضع فيه استراتيجيتنا الخاصة، المهم تكون عندنا معنويات عالية جدا، الخسارة جعلتنا أقوي جدا، برغم كل شيء نحن قادرون على الاستمرار.

وتابع مدرب مالي أن حظوظ فريقه مازالت قائمة وهذا هو الأهم حاليا بالنسبة له، مشددا على أنه فريقه أمام مصر كان مستحوذا ولكنه استحواذ سلبي ولم نستطع تهديد مرمي منتخب مصر، لذا نعمل على علاج ذلك أمام الكاميرون.