شكرا لقرائتكم الأهلى فى رحلة بحث جديدة عن قناع مروان محسن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد مسئولو النادي الأهلى إتصالاتهم ببعض الشركات الإسبانية من أجل إستقدام قناع الوجه لمروان محسن وذلك بعد فشل الحصول على قناع وجه للاعب خلال تواجد الفريق في معسكره الخارجي في الامارات

يرتدي مروان محسن قناعا مؤقتا في بعض تدريبات الفريق الأخيرة وذلك انتظارا لوصول القناع الطبي الخارجي الذي سيخوض به التدريبات الجماعية والمباريات خلال الفترة القادمة .

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حاول الجهاز الطبي الحصول على قناع الوجه للاعب من الإمارات خلال المعسكر الأخير الذى أُقيم مؤخراً في الامارات لكن هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح بسبب بعض الأمور المتعلقة بمقاسات الوجه وغيرها من التفاصيل التصميمية الدقيقة التي حالت دون إتمام الأمر لذا جدد مسئولو الاهلي محاولاتهم لإستقدام القناع من إسبانيا كما كان مخطط له في وقت سابق.