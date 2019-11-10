شكرا لقرائتكم دجلة يعتذر لطنطا بسبب الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بسبب خوض مباراة ودية أمام الزمالك فى نفس التوقيت، أرسل مسئولو فريق وادى دجلة اعتذار إلى الجهاز الفنى لفريق طنطا عن عدم خوض المباراة الودية بين الفريقين والتى كان مقرر لها غد الاثنين.

الجهاز الفنى لطنطا يسعى للبحث عن منافس بديل فى ودية الأثنين سواء فى الدرجة الأولى أو الممتاز ب وأن كانت مباريات القسم الثانى قد تعرقل إقامة هذه الودية نظرا لانشغال أندية القسم الثانى بالمباريات الرسمية.

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خاض فريق طنطا بقيادة أيمن المزين تدريبات بدنية قوية على ملعب الفريق عقب الراحة لمدة 48 ساعة حصل عليها اللاعبين بعد مباراة حرس الحدود الودية التى إقيمت الأربعاء الماضى والتى انتهت بالتعادل السلبى .

كما شهدت التدريبات تواجد محمد العشرى ومشاركته منذ البداية، وظهوره رغم إصابته فى مباراة حرس الحدود فى الرأس .

يذكر أن نادى طنطا يخوض تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة طلائع الجيش عقب استئناف الدورى المصرى الممتاز، وذلك يوم 23 من الشهر الجارى، فى مباراة ستقام على ملعب نادى طنطا.