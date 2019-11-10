شكرا لقرائتكم زى النهاردة من 9 سنين.. الزمالك يحتفل بذكرى مئويته برباعية أتلتيكو مدريد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم منذ 9 أعوام احتفال نادي الزمالك بذكرى مئويته بمواجهة أتليتكو مدريد، وعمت أجواء جماهيرية واحتفالية رائعة في استاد القاهرة الدولي.

وتلقي الزمالك في المئوية خسارة كبيرة من اتليتكو مدريد الاسباني بنتيجة أربعة أهداف لهدف في اللقاء الذي احتضنه استاد القاهرة وحضره الالاف من محبي القلعة البيضاء.

أحرز أهداف الفريق الأسباني حينها انطونيو سالفيو هدفين في الدقيقيتن 9و14 ودييجو في الدقتقيتن 55، 75 ، فيما سجل هدف الزمالك الوحيد أحمد حسام ميدو في الدقيقة 24 من ركلة جزاء.

وظهر الفريق الاسباني قوي جدا في مباراة قوية وتمكن من التقدم في الشوط الأول بهدفين لهدف واهدر حفنة كبيرة من الأهداف، بينما لم يقدم الزمالك العرض الذي انتظرته الجماهير رغم أنه أهدر فرصا خطيرة.