موقف الزمالك من رحيل مصطفى محمد فى يناير المقبل...

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جدة - عمرو شويل أخطر مسئولو الزمالك، مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض، برفض رحيله فى شهر يناير المقبل مهما كان حجم القيمة المالية لتسويقه، مطالبين اللاعب بالتركيز مع المنتخب الأولمبى فى المرحلة الحالية فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقامة حاليا فى مصر ثم العودة للاستعداد مع فريقه لمواجهة إنبى المقرر لها يوم 25 من شهر فبراير الجارى.
وفضل مسئولو الزمالك، إخطار مصطفى محمد مبكرا بموقف النادى تجنبا لإغراءات شركات التسويق، التى تقوم بمتابعة اللاعب فى الوقت الحالى مع المنتخب الأولمبى، حيث يرفض مسئولى القلعة البيضاء رحيل اللاعب بأى صورة فى شهر يناير المقبل، مفضلين مناقشة أى عرض يصل له فى نهاية الموسم لحاجة الفريق إلى جهوده.
وكان مصطفى محمد قد تم اختياره كأفضل لاعب فى مباراة مصر ومالى فى افتتاح البطولة الأفريقية التى قاد فيها المنتخب الأولمبى للفوز بهدف دون رد.
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