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الفراعنة فى مهمة صعبة فى كرة السلة الأفريقية...

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جدة - عمرو شويل تخوض اليوم منتخبات كرة السلة رجال وسيدات وناشئين، منافسات البطولة الأفريقية  3/3، والتى تقام بأوغندا وتختتم غدا.

 

يلتقى منتخب مصر للرجال للسلة مع نظيره نيجيريا بمنافسات الدور ربع النهائى من البطولة الأفريقية، كما يلتقى منتخب السيدات مع أوغندا صاحبة الأرض فى نصف نهائى البطولة، وفيما يخص منتخب الناشئين فيلتقى مع أوغندا أيضا بنصف النهائى.

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كان منتخب الناشئات قد ودع المنافسات أمس من دور الثمانية، بالخسارة أمام نيجيريا أمس.

 

وأشاد الاتحاد الدولى بثريا محمد لاعبة منتخب السيدات، وتم وصفها بكليوباترا "جديدة " فى مصر، بعد الأداء الذى ظهرت به فى المنافسات.

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