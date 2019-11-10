شكرا لقرائتكم الفراعنة فى مهمة صعبة فى كرة السلة الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تخوض اليوم منتخبات كرة السلة رجال وسيدات وناشئين، منافسات البطولة الأفريقية 3/3، والتى تقام بأوغندا وتختتم غدا.

يلتقى منتخب مصر للرجال للسلة مع نظيره نيجيريا بمنافسات الدور ربع النهائى من البطولة الأفريقية، كما يلتقى منتخب السيدات مع أوغندا صاحبة الأرض فى نصف نهائى البطولة، وفيما يخص منتخب الناشئين فيلتقى مع أوغندا أيضا بنصف النهائى.

Advertisements

كان منتخب الناشئات قد ودع المنافسات أمس من دور الثمانية، بالخسارة أمام نيجيريا أمس.

وأشاد الاتحاد الدولى بثريا محمد لاعبة منتخب السيدات، وتم وصفها بكليوباترا "جديدة " فى مصر، بعد الأداء الذى ظهرت به فى المنافسات.