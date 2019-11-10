شكرا لقرائتكم الفراعنة فى مهمة صعبة فى كرة السلة الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يلتقى منتخب مصر للرجال للسلة مع نظيره نيجيريا بمنافسات الدور ربع النهائى من البطولة الأفريقية، كما يلتقى منتخب السيدات مع أوغندا صاحبة الأرض فى نصف نهائى البطولة، وفيما يخص منتخب الناشئين فيلتقى مع أوغندا أيضا بنصف النهائى.
وأشاد الاتحاد الدولى بثريا محمد لاعبة منتخب السيدات، وتم وصفها بكليوباترا "جديدة " فى مصر، بعد الأداء الذى ظهرت به فى المنافسات.
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