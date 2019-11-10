شكرا لقرائتكم موعد رجوع الخطيب إلى مصر بعد استكمال رحلته العلاجية بفرنسا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعدما توجه إلى فرنسا فجر اليوم الأحد، من المنتظر أن يعود محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى للقاهرة يوم 21 نوفمبر الجاري من أجل الخضوع لفحوصات طبية ومن المقرر أن يخضع الخطيب لفحوصات طبية للاطمئان على فقرات الضهر والعرض على أحد الأطباء هناك.

وترأس محمود الخطيب إجتماع مجلس إدارة النادي الاهلي أمس قبل أن يغادر مطار القاهرة مُغادراً البلاد في رحلة علاجية عقب فترة قضاها في منزله بعد عملية الحقن التى خضع لها قبل عدة أسابيع بالمستشفى الملكى بالإسكندرية للتخلص من آلام الظهر التى انتابته الفترة الأخيرة، وهى المرة الثانية التى يخضع فيها الخطيب لعملية الحقن خلال أسبوعين لتفادى إجراء عملية جراحية جديدة فى ألمانيا.

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ويعرض رئيس النادي الأهلي نتيجة الأشعات التى أجراها مؤخراً على أحد الأطباء الكبار على مستوى العالم، والذى جاء ترشيحه من قبل أحد أصدقائه المقربين ويمكث الخطيب فى باريس لمدة عشرة ايام قبل أن يعود قبل موعد الجمعية العمومية العادية.

وترأس محمود الخطيب إجتماع مجلس إدارة النادي الاهلي أمس قبل أن يغادر مطار القاهرة مُغادراً البلاد في رحلة علاجية عقب فترة قضاها في منزله

بعد عملية الحقن التى خضع لها قبل عدة أسابيع بالمستشفى الملكى بالإسكندرية للتخلص من آلام الظهر التى انتابته الفترة الأخيرة، وهى المرة الثانية التى يخضع فيها الخطيب لعملية الحقن خلال أسبوعين لتفادى إجراء عملية جراحية جديدة فى ألمانيا.