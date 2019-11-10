شكرا لقرائتكم إكرامى يحتفل بميلاد فتحى على طريقته الخاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي أحمد فتحي ظهير أيمن القلعة الحمراء بعيد ميلاده رقم 35 حيث ولد لاعب الأحمر فى مدينة بنها فى 10 نوفمبر عام 1984.

وكتب إكرامي عبر حسابه على موقع تويتر: كل سنه وانت طيب يا أبو ملك و عقبال ١٠٠ سنه يا چوكر.



اكرامي

وانضم فتحى للمنتخب الوطنى الأول وكان عمره لا يتعدى 19 عامًا، وشارك مع المنتخب المصرى للشباب فى كأس العالم للشباب عام 2003 فى الإمارات، وساهم فى صعود المنتخب الوطنى إلى دور الـ16

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الجوكر كما تلقبه الجماهيربدأ مشواره الكروى من خلال فريق الناشئين فى نادى بنها الرياضى، إلا أن بدايته الحقيقة كانت عام 2000 بعد أن انضم للنادى الإسماعيلى الذى استمر فى اللعب معه نحو 7 سنوات، قبل أن يحترف فى شيفيلد يونايتد، ليعود إلى مصر عبر بوابات النادى الأهلى.