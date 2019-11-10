شكرا لقرائتكم فوز مريح لريال مدريد على إيبار يعيده للصدارة مؤقتاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اقتنص فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم عبر فوزه المثير على مضيفه إيبار 4 - صفر يوم السبت في المرحلة الثالثة عشرة من المسابقة.

وتقمص المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة دور البطولة وسجل الهدفين الأول والثالث للريال في الدقيقتين 17 و29 من ضربة جزاء، وتكفل سيرخيو راموس بالهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 20 وأحرز فيديريكو فالفيردي الهدف الرابع في الدقيقة 61. الفوز رفع رصيد الريال إلى 25 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن ريال سوسيداد الوصيف وثلاث نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث والذي يلتقي في وقت لاحق مع ضيفه سلتا فيغو، وتوقف رصيد إيبار عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر. وعلى ملعب إبوروا، جاءت أولى الفرص الحقيقية في المباراة مع حلول الدقيقة 11 عندما ارسل ادين هازارد تمريرة متميزة قابلها كريم بنزيمة بتسديدة قوية ولكن حارس إيبار ماركو ديميتروفيك أنقذ الموقف ببراعة.

وتقدم بنزيمة بهدف للريال في الدقيقة 17 بعد تسديدة من لوكا مودريتش ارتطمت في جسد المدافعين ووصلت إلى المهاجم الفرنسي الذي لم يتوان عن التسديد في الشباك. وحصل ريال مدريد على ضربة جزاء بعد عرقلة هازارد من قبل بابلو دي بلاسيس ليسجل منها القائد سيرخيو راموس الهدف الثاني للنادي الملكي في الدقيقة 20. واحتسب الحكم ضربة جزاء جديدة لريال مدريد بعد عرقلة خوزيه أنخل كوتي للوكاس فاسكيز ليحرز منها بنزيمة الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 29. ومرت أخر ربع ساعة وسط هجمات متبادلة بين الفريقين لكن الأفضلية ظلت من نصيب ريال مدريد، لكن دون حدوث أي تغيير على مستوى النتيجة. وبعد مضي خمس دقائق من بداية الشوط الثاني كان إيبار قريبا من الرد بهدف عن طريق بابلو دي بلاسيس الذي توغل بمجهود فردي داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية لكنها ضلت طريقها لشباك الحارس تيبو كورتوا.

وكان إيبار هو الأفضل في الدقائق العشر الأولى من الشوط الثاني لكن صاحب الأرض افتقد إلى الدقة في إنهاء الهجمات مما حال دون الوصول لشباك كورتوا. وتمكن فيديريكو فالفيردي من تسجيل الهدف الرابع للريال في الدقيقة 61 بعدما تلقى تمريرة ذكية من لوكا مودريتش ليسدد كرة قوية في الشباك. وكاد فينيسيوس جونيور أن يسجل الهدف الخامس للريال في الدقيقة 76 عبر ضربة رأس قوية ولكن حارس إيبار وقف له بالمرصاد. وضاعت فرصة محققة لإيبار قبل خمس دقائق من نهاية المباراة عندما سدد إدو اكسبوسيتو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن كورتوا حول الكرة بأطراف أصابعه إلى ضربة ركنية.