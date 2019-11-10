شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الأوليمبى يستضيف استعدادات سيدات الطائرة للتصفيات المؤهلة للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف المركز الأولمبى معسكر منتخب سيدات الكرة الطائرة الأول، اليوم الأحد، فى إطار الاستعداد لخوض منافسات التصفيات الأفريقية المحدد لها الفترة من 4 وحتى 9 يناير المقبل بالكاميرون، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

وتضم قائمة المنتخب كلا: نهلة سامح وسارة امين و دانا شوقى و شروق فؤاد و فريدة العسقلانى ومرين متولى ومريم مصطفى وشهد مدحت وأيسل نديم وآية النادى ودعاء الغباشى ومايا ممدوح وسامى شحتوت ونيرمين المنشاوى وداليا المرشدى وعليا هانى وآية خالد وليلى محفوظ و سلمى عصام.

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من جهته أكد أحمد عبد الدايم، القائم بأعمال رئيس الاتحاد، على دخول منتخب السيدات معسكر مغلق فى البرازيل بدءا من الأسبوع الأخير فى نوفمبر وآخر فى سلوفينيا شهر ديسمبر المقبل قبل التوجه إلى الكاميرون، مشيرا إلى أنه تم إيقاف الدورى الممتاز عقب الجولة التاسعة من أجل الاستعدادات.