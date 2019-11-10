شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجدد محاولات شراء "قناع" مروان محسن من إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الجهاز الطبى لفريق الأهلى مرحلة جديدة لشراء "قناع" مروان محسن مهاجم الفريق، وجدد مسئولو القلعة الحمراء اتصالاتهم ببعض الشركات الإسبانية من أجل استقدام قناع الوجه لمروان محسن بعد فشل الحصول على قناع وجه للاعب خلال تواجد الفريق فى معسكره الخارجى فى الإمارات.

الجهاز الطبى حاول الحصول على قناع الوجه للاعب من الإمارات خلال المعسكر الأخير الذى أُقيم مؤخراً فى الإمارات لكن هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح بسبب بعض الأمور المتعلقة بمقاسات الوجه وغيرها من التفاصيل التصميمية الدقيقة التى حالت دون إتمام الأمر لذا جدد مسئولو الأهلى محاولاتهم لاستقدام القناع من إسبانيا كما كان مخططا له فى وقت سابق.

يذكر أن مروان محسن يرتدى قناعا مؤقتا فى بعض تدريبات الفريق الأخيرة وذلك انتظارا لوصول القناع الطبى الخارجى الذى سيخوض به التدريبات الجماعية والمباريات خلال الفترة المقبلة.