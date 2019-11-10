شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مباراة طنطا ووادى دجلة بسبب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل مسئولى فريق وادى دجلة اعتذار الى الجهاز الفنى لفريق طنطا عن عدم خوض المباراة الودية بين الفريقين والتى كان مقرر لها غد الأثنين بسبب خوض الفريق الدجلاوى مباراة ودية أمام الزمالك فى نفس التوقيت .

الجهاز الفنى لطنطا يسعى للبحث عن منافس بديل فى ودية الأثنين سواء فى الدورجة الأولي أو الممتاز ب وأن كانت مباريات القسم الثاني قد تعرقل إقامة هذه الودية نظرا لإنشغال أندية القسم الثاني بالمباريات الرسمية

خاض فريق طنطا بقيادة أيمن المزين تدريبات بدنية قوية علي ملعب الفريق عقب الراحة لمدة 48 ساعة حصل عليها اللاعبين بعد مباراة حرس الحدود الودية التي إقيمت الأربعاء الماضى و التى أنتهت بالتعادل السلبى .

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كما شهدت التدريبات تواجد محمد العشري ومشاركته منذ البداية ، وظهوره رغم إصابته في مباراة حرس الحدود في الرأس .

يذكر أن نادي طنطا يخوض تدريباته اليوم إستعدادا لمواجهة طلائع الجيش عقب استئناف الدوري المصري الممتاز ، وذلك يوم 23 من الشهر الجاري ، في مباراة ستقام علي ملعب نادي طنطا.