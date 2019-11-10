شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه نيجيريا فى ربع نهائى البطولة الأفريقية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخوض اليوم منتخبات كرة السلة رجال وسيدات و ناشئين ، منافسات البطولة الأفريقية 3/3 ، والتى تقام بأوغندا وتختتم غدا .

ويلتقى منتخب الرجال مع نظيره نيجيريا بمنافسات الدور ربع النهائى من البطولة الأفريقية ، كما يلتقى منتخب السيدات مع أوغندا صاحبة الأرض فى نصف نهائى البطولة، وفيما يخص منتخب الناشئين فيلتقى مع أوغندا أيضا بنصف النهائى .

كان منتخب الناشئات قد ودع المنافسات أمس من دور الثمانية ، بالخسارة أمام نيجيريا أمس .

وأشاد الاتحاد الدولى بثريا محمد لاعبة منتخب السيدات ، وتم وصفها بكليوباترا "جديدة " فى مصر ، بعد الأداء الذى ظهرت به فى المنافسات .