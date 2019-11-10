قصة صور.. محمد صبحى الأخطبوط الواعد فى حراسة فراعنة 23 سنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمد صبحى حارس مرمى نادى الزمالك فى الحصول على إشادات واسعة من قبل الجماهير المصرية خلال تألقه أمام مالى فى افتتاح البطولة الأفريقية تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر و المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .
محمد صبحى حارس قوى و لديه فنيات عالية مما تسبب فى إقناع شوقى غريب المدير الفنى بإمكانياته فى حراسة عرين الفراعنة فى هذه البطولة التى تقام على أرضه ووسط جماهيريه .
كما انه نجح فى تصدى لأكثر من كرة مؤكده للفريق المالى وخاصة قبل إنتهاء اللقاء خاصة أنه يتمتع بتركيز قوى و ثبات إنفعالى أقوى فى المرمى .
و يسعى صبحى فى مواصلة التألق فى المباريات المقبلة والصعود إلى منصة التتويج و الوصول على الاولمبياد لتحقيق حلم المصريين .
و يرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح الإصرار والعزيمة لدى حارس مرمى الفراعنة الواعد برة الملعب و مع عائلته فى الصور التالية :
محمد صبحى
محمد صبحى ووالده
محمد صبحى و خطيبته
محمد صبحى ووالدته
محمد صبحى و خطيبته 2
محمد صبحى فى تدريبات المنتخب
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