شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد صبحى الأخطبوط الواعد فى حراسة فراعنة 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمد صبحى حارس مرمى نادى الزمالك فى الحصول على إشادات واسعة من قبل الجماهير المصرية خلال تألقه أمام مالى فى افتتاح البطولة الأفريقية تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر و المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

محمد صبحى حارس قوى و لديه فنيات عالية مما تسبب فى إقناع شوقى غريب المدير الفنى بإمكانياته فى حراسة عرين الفراعنة فى هذه البطولة التى تقام على أرضه ووسط جماهيريه .

كما انه نجح فى تصدى لأكثر من كرة مؤكده للفريق المالى وخاصة قبل إنتهاء اللقاء خاصة أنه يتمتع بتركيز قوى و ثبات إنفعالى أقوى فى المرمى .

و يسعى صبحى فى مواصلة التألق فى المباريات المقبلة والصعود إلى منصة التتويج و الوصول على الاولمبياد لتحقيق حلم المصريين .

و يرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح الإصرار والعزيمة لدى حارس مرمى الفراعنة الواعد برة الملعب و مع عائلته فى الصور التالية :

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محمد صبحى



محمد صبحى ووالده



محمد صبحى و خطيبته



محمد صبحى ووالدته



محمد صبحى و خطيبته 2