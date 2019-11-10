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الخطيب يعود من رحلة فرنسا العلاجية 21 نوفمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى ، إلى القاهرة يوم 21 نوفمبر الجارى بعدما توجه إلى فرنسا فجر اليوم الأحد، من أجل الخضوع لفحوصات طبية ومن المقرر أن يخضع الخطيب لفحوصات طبية للإطمئان على فقرات الضهر والعرض على أحد الأطباء هناك.

ويعرض رئيس النادي الأهلي نتيجة الأشعات التى أجراها مؤخراً على أحد الأطباء الكبار على مستوى العالم، والذى جاء ترشيحه من قبل أحد أصدقائه المقربين، ويمكث الخطيب فى باريس لمدة عشرة أيام قبل أن يعود قبل موعد الجمعية العمومية العادية.

 

وترأس محمود الخطيب  اجتماع مجلس إدارة النادى الأهلي أمس قبل أن يغادر مطار القاهرة فى رحلة علاجية عقب فترة قضاها فى منزله بعد عملية الحقن التى خضع لها قبل عدة أسابيع بالمستشفى الملكى بالإسكندرية للتخلص من آلام الظهر التى انتابته الفترة الأخيرة، وهى المرة الثانية التى يخضع فيها الخطيب لعملية الحقن خلال أسبوعين لتفادى إجراء عملية جراحية جديدة فى ألمانيا.
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