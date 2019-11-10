شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يعود من رحلة فرنسا العلاجية 21 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى ، إلى القاهرة يوم 21 نوفمبر الجارى بعدما توجه إلى فرنسا فجر اليوم الأحد، من أجل الخضوع لفحوصات طبية ومن المقرر أن يخضع الخطيب لفحوصات طبية للإطمئان على فقرات الضهر والعرض على أحد الأطباء هناك.

ويعرض رئيس النادي الأهلي نتيجة الأشعات التى أجراها مؤخراً على أحد الأطباء الكبار على مستوى العالم، والذى جاء ترشيحه من قبل أحد أصدقائه المقربين، ويمكث الخطيب فى باريس لمدة عشرة أيام قبل أن يعود قبل موعد الجمعية العمومية العادية.