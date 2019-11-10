شكرا لقرائتكم خبر عن هيدرسيفيلد يطلب 145 مليون جنيه للاستغناء عن رمضان صبحي للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد نادي هيدرسيفليد الإنجليزي 7 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن رمضان صبحي للأهلي نهائياً بعدما تنتهي إعارة اللاعب بنهاية الموسم الجاري .

ورغم أن الاهلي لم يدخل في مفاوضات رسمية مع النادي الإنجليزي إلا أن مفاوضات "جس النبض" التي تمت خلال الفترة الماضية شهدت تحديد النادي الإنجليزي مبلغ 7 مليون جنيه إسترليني أي ما يقرب من 145 مليون جنيه مصري وهو مبلغ كبير للغاية يفوق قدرات الاهلي المالية على الأقل خلال الفترة الماضية .

ورغم أن الموسم ما زال في بدايته وأن الوقت مازال مُبكرًا لحسم هذا الملف إلا أن إدارة الاهلي تنوي للانتهاء من هذه الصفقة مُبكرًا خاصة أن رمضان صبحي بات من أهم لاعبي الفريق خلال الموسم الجاري بعد المستويات الجيدة التي يُقدمها اللاعب مع الفريق .

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وترغب الإدارة الحمراء في شراء رمضان صبحى نهائيًا حتى لا تتسبب العروض الأخرى من أوروبا والخليج المتوقع وصولها للاعب خلال الفترة المقبلة في زيادة القيمة المالية للصفقة .

وأفادت مصادر بأن إدارة الأهلي ستقوم خلال الفترة القليلة المقبلة بتكليف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي بالتفاوض الرسمي مع هيدرسيليفد بشأن شراء رمضان صبحي نهائياً لاسيما أن الأهلي سيقوم خلال الفترة المقبلة وتحديداً في يناير المقبل بتسديد 600 ألف يورو للنادي الإنجليزي تُمثل القسط الثاني والأخير من قيمة صفقة الإعارة التي كلّفت النادي مليون و600 ألف يورو لمدة موسم.

وأوضح مصدر في الأهلي أن رمضان أبدى موافقة على البقاء في الاهلي خاصة أن التواجد مع القلعة الحمراء أعاده لدائرة الأضواء والنجومية وجعله مُرشحًا بقوة للانضمام للمنتخب الأول ولولا تواجده مع المنتخب الأولمبي في أمم أفريقيا تحت 23 سنة المقامة حالياً بمصر لكان أحد نجوم المنتخب الأول.

ويتطلع مسئولو الأهلي لضم اللاعب نهائيًا بعدما تمت استعارته في يناير الماضي مقايل 800 ألف يورو لمدة ستة أشهر ثم تمت إستعارته مرة أخرى لمدة موسم مقابل مليون و600 ألف يورو.