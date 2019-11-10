شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لـ شوقى غريب اليوم باستاد القاهرة استعداداً لغانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي مؤتمرا صحفيا فى الحادية عشرة والنصف صباح اليوم، الأحد، استعداداً لمباراة غانا المقرر لها الثامنة مساء غداً الاثنين فى الجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، رغم إصابة الثنائى واستبعادهما رسمياً من البطولة.

ويقام المؤتمر الصحفي لشوقى غريب باستاد القاهرة فى حضور رمضان صبحى قائد الفريق بناءً على لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

يقع المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب فى المجموعة الأولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالى، فيما تضم المجموعة الثانية جنوب أفريقيا وكوت ديفوار وزامبيا ونيجيريا، ويلتقى منتخب غانا مع الكاميرون فى العاشرة مساء الغد.

وفاز منتخب مصر الاولمبي مساء الجمعة على منتخب مالي بهدف نظيف احرزه مصطفي محمد ،في المواجهة التي جاءت في افتتاح بطولة امم افريقيا تحت 23 عام والمقامة في مصر حالياً ، بينما تعادلا منتخبي الكاميرون وغانا 1 /1 ، ليتصدر المنتخب المصري قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما غانا و الكاميرون فى المركز الثاني و الثالث برصيد نقطة ، ثم مالي فى المركز الرابع و الأخير بدون نقاط.