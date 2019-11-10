التشكيل المتوقع لقمة بريميرليج بين ليفربول ومانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، جاهزية الثنائي فيرجيل فان دايك وجوردان هندرسون لمواجهة مانشستر سيتي، بعد غيابهما عن تدريبات الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ويتربع ليفربول بلا أي هزيمة على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب، ويحتضن ملعب آنفيلد قمة الجولة الـ12 للمسابقة مساء اليوم الأحد.

ويتجه كلوب للاعتماد على فابينيو أساسيًا بعدما فضّل الإبقاء عليه ضمن مقاعد البدلاء في المباراة الأخيرة ضد أستون فيلا تجنبا لحصوله على إنذار يكلفه الغياب عن موقعة السيتي لتراكم البطاقات.

وسيلعب ديجان لوفرين بجوار فيرجيل فان دايك في قلب الدفاع في ظل غياب جويل ماتيب بسبب إصابته في الركبة، مع وجود الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو في خط الهجوم.

أما مانشستر سيتي الذي يسعى لتقليص الفارق مع ليفربول فيعاني من عدة إصابات، تتمثل في حارسه البرازيلي الأساسي إديرسون والمدافع إمريك لابورت، بجانب ثنائي خط الوسط رودري وديفيد سيلفا.

وسيلعب الحارس التشيلي كلاوديو برافو أمام ليفربول، وهو الذي شارك كبديل في مباراة أتلانتا الأخيرة بدوري الأبطال قبل أن يتعرض للطرد ويترك مدافع الفريق كايل ووكر في حراسة المرمى.

وقد يعتمد الإسباني بيب جوارديولا على لاعب الوسط فيرناندينيو في قلب الدفاع بجوار جون ستونز مع الإبقاء على نيكولاس أوتاميندي في مقاعد البدلاء، في ظل غياب لابورت لفترة طويلة.

وسيلعب في خط الوسط كل من إلكاي جوندوجان وبيرناردو سيلفا خلف كيفين دي بروين، مع وجود الجزائري رياض محرز ورحيم ستيرلنج وسيرجيو أجويرو في خط هجوم الفريق أمام ليفربول.

Advertisements

وفي حالة مشاركة فيرناندينيو في خط الوسط، سيلعب أوتاميندي في قلب الدفاع بجوار جون ستونز، وسيأتي ذلك على حساب رياض محرز حيث سيلعب بيرناردو سيلفا في الخط الامامي مع سيترلنج وأجويرو.

- التشكيل المتوقع لليفربول:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت ألكسندر-أرنولد، فيرجيل فان دايك، ديجان لوفرين، أندي روبيرتسون.

الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، جورجينيو فينالدوم.

الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو.

- التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي:

في حراسة المرمى: كلاوديو برافو.

الدفاع: كيل ووكر، جون ستونز، فيرناندينيو، بينيامين ميندي.

الوسط: إلكاي جوندوجان، بيرناردو سيلفا، كيفين دي بروين.

الهجوم: رياض محرز، رحيم ستيرلنج، سيرجيو أجويرو.