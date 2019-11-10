مواعيد مباريات الأحد.. صلاح يواجه مانشستر سيتي.. وقمة منتظرة في إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: يقود الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول أمام مانشستر سيتي الليلة حين يستضيف الريدز منافسه على اللقب في آنفيلد بالأسبوع الـ12 للدوري الإنجليزي. ويستعرض "الخليج 365" جدول أبرز مباريات اليوم بالقنوات الناقلة لها: - الدوري الإنجليزي: 16:00.. مانشستر يونايتد وبرايتون.. beIN Sports HD 2.. بتعليق حفيظ دراجي. 16:00.. وولفرهامبتون وأستون فيلا.. beIN Sports HD 12 EN. 18:30.. ليفربول ومانشستر سيتي.. beIN Sports HD 2.. بتعليق عصام الشوالي. Advertisements - الدوري الإسباني: 17:00.. أتلتيكو مدريد وإسبانيول.. beIN Sports HD 3.. بتعليق جواد بدة. 22:00.. ريال بيتيس وإشبيلية.. beIN Sports HD 3.. بتعليق سوار الذهب. - الدوري الإيطالي: 19:00.. بارما وروما.. beIN Sports HD 4.. بتعليق خالد الغول. 21:45.. يوفنتوس وميلان.. beIN Sports HD 4.. بتعليق رؤوف خليف. - الدوري الفرنسي: 22:00.. مارسيليا وليون.. beIN Sports HD 6.. بتعليق علي محمد علي.

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