رسميًا .. المنتخب الأوليمبي يفقد ناصر ماهر في بطولة أفريقيا بسبب الإصابة

تسلم الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة الكابتن شوقي غريب تقريرا طبيا شاملا من الدكتور أيمن زين طبيب المنتخب عن حالة اللاعب ناصر ماهر الذي تعرض لاصابه في لقاء المنتخب أمام مالي في افتتاح بطولة الأمم الافريقيه للشباب تحت ٢٣سنه التي تستضيفها مصر . تحت ٢٣سنه التي تستضيفها مصر . وجاء التقرير كالتالي : تعرض اللاعب لخلع بمفصل الكتف الايسر اثر ارتطام مباشر مع الخصم وتم رد الخلع بالملعب. Advertisements واجرى اللاعب صباح أمس اشعه رنين مغناطيسى واشعه سينيه على مفصل الكتف وتبين من خلالها وجود تهتك بالاربطه الاماميه وكذلك وجود قطع بالحافظه الاماميه للمفصل. مغناطيسى واشعه سينيه على مفصل الكتف وتبين من خلالها وجود تهتك بالاربطه الاماميه وكذلك وجود قطع بالحافظه الاماميه للمفصل. وتم تثبيت المفصل بواسطه دعامه خاصه ويحتاج اللاعب لفتره تتراوح ما بين ٤ الى ٦ اسابيع للعوده للتدريبات وابدي الجهاز الفني حزنه الشديد لافتقاد الفريق جهود اللاعب في المباريات القادمه

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