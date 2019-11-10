أهداف مباراة عفيف والنصر في كأس خادم الحرمين الشريفين

أمطر نادي النصر شباك مضيفه عفيف بخمسة أهداف لهدف، في إحدى مباريات اليوم من دور الـ64 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2020/2019.

وغاب عن المباراة الهداف الأول للنصر “عبد الرزاق حمد الله” الذي طلب الحصول على إجازة قصيرة لأسباب عائلية، بعد أن قاد الفريق لاحتلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين مناصفة مع الهلال بنفس الرصيد النقطي.

واستطاع النصر تسجيل هدف التقدم أمام عفيف في الدقيقة 23 بفضل هدافه العائد للمشاركة بعد غياب بداعي الإصابة “أحمد موسى”.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، سجل عوض خميس الهدف الثاني للنصر، ليصعب المأمورية على أصحاب الأرض.

وخلال الشوط الثاني، تمكن النصر من تسجيل 3 أهداف متتالية حملوا توقيع حمد المنصور وأحمد موسى وجوليانو في الدقائق 51 و52 و71 – على الترتيب -.

وحفظ حمزة بن عبده ماء وجه فريق عفيف بتسجيل الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة 78.

أهداف مباراة عفيف والنصر اليوم

هدف النصر الأول

هدف النصر الثاني

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هدف النصر الثالث

هدف النصر الرابع

هدف النصر الخامس

هدف عفيف الوحيد