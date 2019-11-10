اكتسح ريال مدريد مضيفه إيبار على ملعب إيبوروا بنتيجة 0-4، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني “لا ليجا”، مساء اليوم السبت 9-11-2019.
واعتلى النادي الملكي جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، متفوقًا على ريال سوسيداد الثاني بنقطتين، وعن برشلونة الثالث بثلاث نقاط “مؤقتًا”.
وأنهى ريال مدريد الشوط الأول متفوقًا بثلاثة أهداف نظيفة متتالية لكريم بنزيمة وسيرخيو راموس.
وافتتح بنزيمة التسجيل في الدقيقة 17، وأضاف راموس الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 20، وعاد بنزيمة ليسجل الهدف الثالث من علامة الجزاء في الدقيقة 29.
بعد دقيقة واحدة من انتصاف الوقت الأصلي، سجل الأوروجوياني “فالفيردي” الهدف الرابع للريال في الدقيقة 61 من صناعة لوكا مودريتش.
وقام زيدان بتجربة كل من إيسكو وفينيسيوس جونيور وإبراهيم دياز خلال الشوط الثاني بعد الدفع بهم بدلاً من الثلاثي فالفيردي وهازارد ولوكاس فاسكيز.
وإليكم جدول بجميع مواجهات ريال مدريد وإيبار فى الدوري الإسباني:
|الموسم + الجولة
|النتيجة
|الملعب
|2014-2015 (الجولة12)
|ايبار 0-4 ريال مدريد
|ملعب البلدي إيبوروا
|2014-2015 (الجولة31)
|ريال مدريد 3-0 ايبار
|ملعب سانتياجو بيرنابيو
|2015-2016 (الجولة13)
|ايبار 0-2 ريال مدريد
|ملعب البلدي إيبوروا
|2015-2016 (الجولة32)
|ريال مدريد 4-0 ايبار
|ملعب سانتياجو بيرنابيو
|2016-2017 (الجولة7)
|ريال مدريد 1-1 ايبار
|ملعب سانتياجو بيرنابيو
|2016-2017 (الجولة26)
|ايبار 1-4 ريال مدريد
|ملعب البلدي إيبوروا
|2017-2018 (الجولة9)
|ريال مدريد 3-0 ايبار
|ملعب سانتياجو بيرنابيو
|2017-2018 (الجولة28)
|ايبار 1-2 ريال مدريد
|ملعب البلدي إيبوروا
|2018-2019 (الجولة13)
|ايبار 3-0 ريال مدريد
|ملعب البلدي إيبوروا
|2018-2019 (الجولة31)
|ريال مدريد 2-1 ايبار
|ملعب سانتياجو بيرنابيو
|2019-2020 (الجولة13)
|ايبار 0-4 ريال مدريد
|ملعب البلدي إيبوروا
كانت هذه تفاصيل خبر نتيجة مباراة ريال مدريد وإيبار فى الدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.