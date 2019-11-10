أهداف مباراة ليستر سيتي وآرسنال في الدوري الانجليزي

عادل ليستر سيتي رصيد نقاط تشيلسي “26” بعد فوزه الثمين على ملعب كينج باور، مساء اليوم السبت 9-11-2019 أمام آرسنال.
وتقدم ليستر سيتي بالهدف الأول في الدقيقة 68 بفضل مهاجمه الدولي الإنجليزي “جيمي فاردي” الذي رفع رصيده لـ 11 هدفًا هذا الموسم في صدارة جدول ترتيب الهدافين.
وبعد عشر دقائق أضاف ليستر سيتي الهدف الثاني من تسديدة بعيدة المدى للاعب الوسط “جيمس ماديسون”.
وأصبح ماديسون أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف من خارج منطقة الجزاء في الدوري الانجليزي هذا الموسم برصيد 3 أهداف.
وتراجع آرسنال بعد هذه الخسارة إلى المركز السادس برصيد 17 نقطة، وقد يخسر هذا المركز إذا ما حقق برايتون أو مانشستر يونايتد نتيجة إيجابية يوم غد الأحد في ختام الجولة الـ12.
أهداف مباراة ليستر سيتي وآرسنال اليوم
هدف ليستر سيتي الأول في الدقيقة 68 “جيمي فاردي”
هدف ليستر سيتي الثاني في الدقيقة 78 “جيمس ماديسون”
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