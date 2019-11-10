نتيجة مباراة أرسنال وليستر سيتي فى الدوري الإنجليزي

انتهت المباراة القوية اليوم بين نادي ليستر سيتي ونادي الأرسنال ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي 2019-2020 بفوز ليستر سيتي بهدفين دون مقابل, والتي أقيمت على “ملعب كينج باور” معقل الثعالب اليوم السبت 9-11-2019, فى تمام الساعة 19:30 بتوقيت القاهرة, الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين الموسم الماضي 2018-2019 فى الجولة 36 على ملعب كينج باور وفاز ليستر سيتي بثلاثية نظيفة على الجانرز سجل أهداف ليستر تيليمانس هدف وجيمي فاردي هدفين.

ودخل نادي ليستر سيتي صاحب الأرض والجمهور اللقاء فى المركز الثالث من ترتيب جدول البريميرليج ومتساوياً مع رابع الترتيب نادي تشيلسي برصيد 23 نقطة لكل فريق, وبفارق نقطتين فقط عن نادي مانشستر سيتي ثاني ترتيب الجدول والذي تنتظره مباراة قوية أمام المتصدر نادي ليفربول مساء يوم الاحد فى قمة الجولة الثانية عشر.

وجاء المدفعجية فى المركز الخامس من ترتيب جدول البريميرليج برصيد 17 نقطة بعد تراجع مستواهم والتعادل فى آخر جولتين امام كريستال بالاس وولفر هامبتون.

تقدم ليستر سيتي عن طريق مهاجمه المتألق جيمي فاردي فى الدقيقة 68 من لعبة جماعية ممتعة أسفرت عن تسجيل الهدف الأول, وقبل النهاية بربع ساعة ووسط إستحواذ من الثعالب استطاع ماديسون ان يسجل الهدف الثاني فى الدقيقة 75, وكان الشوط الاول من المباراة قد انتهي بالتعادل السلبي.

وبهذا الفوز اليوم لليستر يتقدم فى ترتيب جدول البريميرليج ليصبح فى المركز الثاني برصيد 26 متساوياً مع تشيلسي ثالث الترتيب ومتفوقاً عليه بفارق الاهداف.

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وبهزيمة الارسنال اليوم يتراجع الي المركز السادس برصيد 17 نقطة وتتوالي النتائج السيئة وسط أداء متواضع جدا لارسنال.

ويتقدم مهاجم ليستر سيتي وهدافه الانجليزي الدولي جيمي فاردي قائمة هدافين الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدف بعد ان سجل اليوم فى مرمي ارسنال.

وإليكم جدول آخر 10 مواجهات بين ليستر سيتي وارسنال فى البريميرليج: