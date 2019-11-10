ليلة جديدة تضاف إلى كتاب ليالي ميسي الخالدة..ليلة شهدت تسجيل البرغوث أو السيد معزة لهاتريك مذهل أمام سيلتا فيجو في الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني، من بينهم ركلتين ثابتتين ألهب بهما حناجر أنصار برشلونة في مسرح الكامب نو التاريخي.

ميسي أنسى العديد من عشاق كرة القدم أسطورة أهداف اللعب المفتوح “دييجو مارادونا” بفضل مهاراته الفردية وليونة حركته.

ويريد الآن أن يُنسي الناس ديفيد بيكهام الذي كان يطلق عليه في السنوات الـ 25 الماضية “ملك الركلات الثابتة”.

بات ميسي الآن الأكثر تسجيلاً للأهداف من ركلات ثابتة في الدوريات الخمس الكبرى في آخر 8 مواسم، برصيد 29 هدف من ركلة حرة مباشرة، مقابل 27 ركلة حرة مباشرة للبطل القياسي للدوري الإيطالي “يوفنتوس”.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في هذه اللائحة برصيد 23 هدف من ركلة حرة مباشرة بفضل وجود عدد من اللاعبين الذين يجيدون تنفيذ الركلات الثابتة بأشكال مختلفة.

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ويأتي نادي روما الإيطالي في المركز الرابع برصيد 21 ركلة حرة مباشرة، ويشاركه في هذا المركز نادي ليون الفرنسي.

دقة وتمكن ميسي في تنفيذ الركلات الثابتة بوضعها من فوق الحائط البشري، وليس بطريقة اعتباطية كتلك التي يُنفذ بها كريستيانو رونالدو، مشهد تكرر اليوم السبت 9-11-2019 حين أبدع في تسجيل هدفين من ركلتين ثابتتين أمام سيلتا فيجو.

ميسي سيجعل عشاق طريقة بيكهام وبيرلو وجونينيو ورونالدينيو وميهايلوفيتش وبلاتيني في تنفيذ الركلات الثابتة، يراجعون أنفسهم جيدًا في لقب “ملك الركلات الثابتة الأول في تاريخ المستديرة” إذا واصل بنفس الاستمرارية وبهذا الزخم المثير للدهشة.

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لقطة اليوم | هكذا…سننسى بيكهام وبيرلو يا ميسي!