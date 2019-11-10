رد برشلونة الصاع صاعين لضيفه سيلتا فيجو على ملعب كامب نو، مساء اليوم السبت 9-11-2019، بتسجيله لهدفين متتاليين حمل توقيع ليونيل ميسي، بعد أن تجرأ الفريق الضيف بتسجيل هدف بواسطة أولازا.
وفاز برشلونة بنتيجة 1/4 ليستعيد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد الذي سجل 25 هدفًا مقابل 33 هدفًا لبرشلونة.
وجلب اللاعب الشاب “فاتي” ركلة جزاء صحيحة من لمسة يد واضحة، نفذها ليونيل ميسي بنجاح في الدقيقة 23.
وفي الدقيقة 42 عدل سيلتا فيجو النتيجة من ركلة حرة مباشرة سددها أولازا بشكل رائع على أقصى يسار حارس البرسا “تير شتيجن” الذي حاول عليها دون جدوى.
وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، سجل ميسي هدف المباراة الثاني لصالح برشلونة من ركلة حرة مباشرة لا تقل جمالاً عن ركلة أولازا.
وعاد ميسي ليسجل بنفس الطريقة في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني، إثر ركلة حرة مباشرة من مسافة 25 ياردة، ذهبت من فوق الحائط البشري بشكل مذهل.
وفي الدقائق الأخيرة وصلت النتيجة إلى أربعة أهداف بعد تصويبة من بوسكيتش عانقت الزاوية اليمنى للحارس.
شاهد أهداف برشلونة وسيلتا فيجو
لا يفوتك
كانت هذه تفاصيل خبر أهداف مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الاسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.