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أهداف مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الاسباني

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محمود ماهر 0 تبليغ

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رد الصاع صاعين لضيفه سيلتا فيجو على ملعب كامب نو، مساء اليوم السبت 9-11-2019، بتسجيله لهدفين متتاليين حمل توقيع ليونيل ، بعد أن تجرأ الفريق الضيف بتسجيل هدف بواسطة أولازا.

وفاز برشلونة بنتيجة 1/4 ليستعيد صدارة جدول ترتيب برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف عن الذي سجل 25 هدفًا مقابل 33 هدفًا لبرشلونة.

وجلب اللاعب الشاب “فاتي” ركلة جزاء صحيحة من لمسة يد واضحة، نفذها ليونيل ميسي بنجاح في الدقيقة 23.

وفي الدقيقة 42 عدل سيلتا فيجو النتيجة من ركلة حرة مباشرة سددها أولازا بشكل رائع على أقصى يسار حارس البرسا “تير شتيجن” الذي حاول عليها دون جدوى.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، سجل ميسي هدف المباراة الثاني لصالح برشلونة من ركلة حرة مباشرة لا تقل جمالاً عن ركلة أولازا.

وعاد ميسي ليسجل بنفس الطريقة في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني، إثر ركلة حرة مباشرة من مسافة 25 ياردة، ذهبت من فوق الحائط البشري بشكل مذهل.

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وفي الدقائق الأخيرة وصلت النتيجة إلى أربعة أهداف بعد تصويبة من بوسكيتش عانقت الزاوية اليمنى للحارس.

شاهد أهداف برشلونة وسيلتا فيجو

 

 

 

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