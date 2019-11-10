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أهداف إيبار وريال مدريد في الدوري الاسباني

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اكتسح مضيفه إيبار على ملعب إيبوروا بنتيجة 0-4، ضمن مباريات الجولة الـ13 من “لا ليجا”، مساء اليوم السبت 9-11-2019.

واعتلى النادي الملكي جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، متفوقًا على ريال سوسيداد الثاني بنقطتين، وعن الثالث بثلاث نقاط “مؤقتًا”.

وأنهى ريال مدريد الشوط الأول متفوقًا بثلاثة أهداف نظيفة متتالية لكريم بنزيمة وسيرخيو راموس.

وافتتح بنزيمة التسجيل في الدقيقة 17، وأضاف راموس الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 20، وعاد بنزيمة ليسجل الهدف الثالث من علامة الجزاء في الدقيقة 29.

بعد دقيقة واحدة من انتصاف الوقت الأصلي، سجل الأوروجوياني “فالفيردي” الهدف الرابع للريال في الدقيقة 61 من صناعة لوكا مودريتش.

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وقام زيدان بتجربة كل من إيسكو وفينيسيوس جونيور وإبراهيم دياز خلال الشوط الثاني بعد الدفع بهم بدلاً من الثلاثي فالفيردي وهازارد ولوكاس فاسكيز.

أهداف مباراة إيبار وريال مدريد اليوم

 

 

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