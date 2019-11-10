أهداف مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

استعاد بايرن ميونخ عافيته في مباريات اليوم 9-11-2019 بالجولة الـ11 من الدوري الألماني الدرجة الأولى “البوندسليجا”، بفوز عريض وكاسح قوامه أربعة أهداف نظيفة أمام ضيفه وغريمه التقليدي “بوروسيا دورتموند”.

بايرن ميونخ دخل المباراة تحت قيادة مدربه المؤقت “هانز فليك” الذي خلف المدرب الكرواتي “نيكو كوفاتش” يوم الاثنين الماضي بعد السقوط المروع للفريق أمام إنتراخت فرانكفورت في الجولة العاشرة من الدوري الألماني، حيث خسر بنتيجة 5-1، وتراجع إلى المركز الرابع.

وانتصر بايرن ميونخ بهدفين دون رد على أولمبياكوس اليوناني في ملعب آليانز آرينا، خلال أول اختبار للمدرب المؤقت هانز فليك، ليضمن البايرن الصعود إلى دور الـ16 بعد أربع جولات فقط من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وافتتح هداف الدوري الألماني هذا الموسم “ليفاندوفسكي” أهداف مباراة بايرن ميونخ ودورتموند في الدقيقة 17 بعد تمريرة من الظهير الفرنسي “بافار”.

وفي الشوط الثاني أضاف سيرج جنابري الهدف الثاني في الدقيقة 47 من صناعة توماس مولر.

وقام بعدها هانز فليك بإجرام ثلاث تغييرات متتالية في الدقائق 70 و72 و75، حين قرر إشراك كوتينيو وألكانتارا وبيريسيتش بدلاً من جنابري وجوريتزكا وكومان – على الترتيب -.

وفي الدقيقة 76 نجح البايرن في تعزيز تقدمه بالهدف الثالث عندما ترجم ليفاندوفسكي تمريرة من توماس مولر بتسديدة داخل الشباك.

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وبعد حوالي 4 دقائق فقط، سجل مدافع بوروسيا دورتموند “ماتس هوملز” هدف بالخطأ في مرماه.

بهذه النتيجة تقدم بايرن ميونخ إلى المركز الثالث في جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 21 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مونشنجلادباخ المتصدر بـ 22 نقطة (مؤقتًا)، حيث تنتظر مباراة لمونشنجلادباخ يوم غد الأحد أمام فيردر بريمن لحساب نفس الجولة.

أما دورتموند فقد تراجع للمركز الخامس برصيد 19 نقطة.

أهداف بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند اليوم