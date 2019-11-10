ميسي يقود برشلونة للعودة لصدارة الليجا

قاد الأسطورة ليونيل ميسي فريقه برشلونة لفوز صعب ومهم على ضيفه سلتا فيغو 4-1 في الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.



وعاد برشلونة إلى الصدارة بفارق الأهداف عن ريال مدريد بعدما رفع رصيده إلى 25 نقطة فيما استمرت نتائج سلتا فيغو السلبية متلقياً الهزيمة الخامسة توالياً ومتمركزاً في المركز الثامن عشر مؤقتاً برصيد تسع نقاط.



وسجّل ميسي ثلاثة أهداف لصالح برشلونة من ركلة جزاء 23 ومن ركلتين حرتين مباشرتين 45+1 و48 وبوسكيتس من تسديدة قوية (85) فيما جاء هدف الضيف الوحيد بفضل الأوروغوياني أولازا من ركلة حرة مباشرة أيضاً 42.



وكان برشلونة الطرف الأكثر سيطرة على المباراة وإهداراً للفرص المحققة للتسجيل إلا أنّ مشاكله الدفاعية استمرت بهزّ شباكه للمرة الثالثة توالياً في الدوري الإسباني.



وشارك الفرنسي أومتيتي أساسياً بعد غيابه في الأسابيع الفائتة بسبب الإصابة مدوناً مباراته المئوية بقميص البلوغرانا، كما أصبح سيرجيو بوسكيتس خامس لاعب ظهوراً مع برشلونة بـ550 مناسبة.



وتواصلت الأرقام القياسية بتسجيل ميسي ثلاثيته رقم 34 معادلاً البرتغالي كريستيانو رونالدو في حسابات اللاعب الأكثر تسجيلاً لثلاثة أهداف أو أكثر في تاريخ الدوري الإسباني.

المصدر: بي إن سبورت

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