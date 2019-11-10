رياضة | عاجل.. تركي آل الشيخ يحدد وقت قياسي لضم كهربا للأهلي

أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، على استعداده ضم محمود عبد المنعم كهربا لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي في شهر يناير المقبل لفريق الأهلي المصري ، وأن الأمر يتوقف على مجلس ادارة النادي الأهلي.

وقال المستشار السعودي لبعض جماهير القلعة الحمراء عن إمكانية ضم كهربا للأهلي قائلاً: "إذا وافق مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب على الصفقة سأضمه في دقيقتين (مسافة السكة)، كان ذلك خلال مقطع فيديو مع وفد من مشجعي النادي الأهلي عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".