رياضة | عبد الرحمن مجدي لـ"الخليج 365 الرياضي" : إستحقينا الفوز على مالي ومباراة الصعود أمام غانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الرحمن مجدي لـ"الخليج 365 الرياضي" : إستحقينا الفوز على مالي ومباراة الصعود أمام غانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثني عبدالرحمن مجدي لاعب منتخب مصر الأولمبي ونادى الإسماعيلي علي أداء منتخبنا الوطنى أمام منتخب مالي، في إفتتاح مشوار الفراعنه ببطولة كأس الأمم الإفريقية التى تؤهل للعب في دورة لألعاب الأولمبية بطوكيو عام 2020.

وحقق منتخب مصر الفوز علي نظيره المالي بهدف دون رد سجله مصطفي محمد مهاجم المنتخب الأولمبي ونادى الزمالك بعد نصف ساعه من المباراة من صناعة الظهير أحمد فتوح، ليقتنص المنتخب الفوز الأول بالمجموعه الأولي.

وقال عبدالرحمن مجدي لـ"الخليج 365 الرياضي" : " أشكر ربنا علي الأداء قبل النتيجة الحمدلله ربنا وفقنا في الفوز علي منتخب مالي، وإستطعنا تنفيذ تعليمات كابتن شوقي غريب خلال اللقاء وبالفعل إستحقينا الفوز".

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وعن أبرز تعليمات شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني، فور نزوله خلال الشوط الثاني من اللقاء، قال :" كانت تعليمات كابتن شوقي إنى أقوم بالحفاظ علي الكرة إنى أمسك كرة بعد ضغط مالي خلال الشوط والحمدلله نفذنا التعليمات ونجحنا في الفوز ".

وعن مباراة غانا القادمة، قال :" بالطبع مباراة قوية وهى مباراة الصعود وسنفعل أقصي ما لدينا من أجل الصعود للدور القادم".

وعن الإصابات التى عانى منها المنتخب، قال :" طاهر وماهر وناصر ومحمد محمود جميع زملائنا بتمنالهم الشفاء وأن يعودوا للملاعب سريعًا ".

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب غانا يوم الأثنين القادم الموافق 11 نوفمبر ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم، علي ستاد القاهرة الدولى.