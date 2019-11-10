رياضة | أحمد سيد زيزو يكشف أسباب تراجع مستواه أمام ليبيريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد سيد زيزو يكشف أسباب تراجع مستواه أمام ليبيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأول، على مستواه أثناء ودية منتخب مصر وليبيريا الماضية.

وأكد زيزو أنه يعلم كم الفرص التي أهدرها خلال مباراة الفراعنة أمام ليبيريا الودية، التي انتهت بفوز الفريق القومي بهدف دون رد أمام ليبيريا.

وصرح أحمد سيد عبر فضائية "أون سبورت": "نعلم أننا أضعنا فرصا كثيرة في المباراة الماضية بين مصر وليبيريا ولكن هذا ليس نهاية المطاف، إنها مجرد مباراة مضت، ونفكر في القادم".

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وواصل زيزو: " باذن شاء الله سنعمل على التطور في هذا الأمر، وأنا أحد اللاعبين الذين أضاعوا فرصا كثيرة كان ممكن أن أحرز من خلالها هدفا أو اثنين، علي أق تقدير، لكن هذا ما حدث في النهاية".

وأنهي لاعب الزمالك حديثه: "أنا حزين جدًا بعد إضاعة كل تلك الفرص التي إتيحت لي وللفريق بالطبع هو أمر سئ لي، وإجتمع بي الكابتن حسام البدري وتحدث معي عن هذا الأمر، وأنا سأتدرب جيدًا وسأطور من نفسي الفترة المُقبلة، وأعد الجميع أـن هذا لن يستمر كثيراً والقادم افضل لنا بإذن الله ولمنتخب مصر".

يذكر أن منتخب مصر بقيادة المدرب حسام البدري قد تغلب على منافسه ليبيريا بهدف نظيف، في المباراة الودية التي جمعت بينهم مساء الخميس الماضي، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، في إطار استعدادات المنتخب الوطني لمباراتي كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021.