رياضة | ترتيب الدوري الإسبانى بعد فوز برشلونة علي سيلتا فيجو

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حقق برشلونة فوز كبير علي نظيره سيلتا فيجو ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني، برباعيه مقابل هدف في لقاء أقيم علي ملعب كامب نو.

برشلونة يكتسح سيلتا فيجو برباعيه

حقق برشلونة فوز كبير علي نظيره سيلتا فيجو برباعيه مقابل هدف وشهد اللقاء تألق ليونيل ميسي النجم الأرجنتيني وقائد برشلونة، وسجل النجم الأرجنتيني ثلاث أهداف "هاتريك" جاء الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 23 ثم سجل ميسي هدفين من ركلات حرة في الدقائق 45 و48 وقبل نهاية اللقاء سجل سيرجيو بوسكيتش هدف البارسا الرابع في الدقيقة 85، وسكل هدف سيلتا فيجو لوكاس أولازا.

ترتيب الدوري الإسبانى بعد فوز برشلونة علي سيلتا فيجو برباعيه مقابل هدف

برشلونة 25 نقطة

ريال مدريد 25 نقطة

ريال سوسيداد 23 نقطة

أتليتكو مدريد 21 نقطة

إشبيليه 21 نقطة

غرناطة 20 نقطة

فالنسيا 20 نقطة

خيتافي 19 نقطة

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فياريال 18 نقطة

أوساسونا 18 نقطة

أتليتك بيلباو 17 نقطة

ليفانتى 17 نقطة

بلد الوليد 17 نقطة

الافيس 15 نقطة

إيبار 15 نقطة

ريال بيتيس 13 نقطة

مايوركا 11 نقطة

سيلتا فيجو 9 نقاط

إسبانيول 8 نقاط

ليجانيس 6 نقاط