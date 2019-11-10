رياضة | موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون اليوم الأحد 10/11/2019 في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون اليوم الأحد 10/11/2019 في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه أولي جونار سولشاير نظيره فريق برايتون اليوم الأحد 10 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب مانشستر يونايتد وبرايتون في البريميرليج :-

ويحتل فريق برايتون في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة، بينما يحل فريق مانشستر يونايتد في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون :-

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وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر يونايتد وفريق برايتون في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، بينما سوف تقام في الساعة الثالثة مساءً بتوقيت دولة المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون :-

وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإنجليزي هذا الموسم بشكل حصري عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين مانشستر يونايتد وبرايتون عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

ويسعى فريق مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز على برايتون وتعويض الهزيمة الماضية ضد بورنموث بنتيجة هدف نظيف، من أجل الارتقاء في جدول ترتيب البريميرليج وأيضاً في حال الفوز سوق يقفز الفريق أكثر من ثلث مراكز متتالية في تلك الجولة.