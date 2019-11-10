رياضة | ميسي يقود المؤامرة الكتالونية الكبري للإطاحة بـ"جريزمان" خارج برشلونة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يقود المؤامرة الكتالونية الكبري للإطاحة بـ"جريزمان" خارج برشلونة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعيش الفرنسي أنطوان جريزمان فترة سيئة للغاية داخل نادي برشلونة الإسباني منذ انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من أتليتكو مدريد، حيث يشعر اللاعب أنه غير مرغوب في وجوده داخل النادي الكتالوني سواء من جانب اللاعبين أو جماهير البرسا، مما يضعه تحت ضغوط نفسية كبيرة تؤثر على أدائه خلال المباريات.

الفرنسي "جريزمان" مرفوض جماهيريًا في برشلونة:

ولم تغفر الجماهير الكتالونية لـ"جريزمان" قراره السابق برفض الإنضمام لصفوف نادي برشلونة خلال عام 2018، ومماطلة إدارة النادي الإسباني في المفاوضات قبل الموافقة على عرض البرسا خلال الصيف الماضي، لذا كان يرفض الجمهور التعاقد مع اللاعب بعد رفضه الانضمام للفريق في وقت سابق، وكانت الجماهير تفضل استعادة خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الفريق السابق وباريس سان جيرمان الحالي بدلًا منه، خاصة وأن الأخير يبدو أكثر فائدة للفريق من اللاعب الفرنسي.

توتر العلاقة بين ميسي و جريزمان في "الكامب نو":

كما أن أنطوان جريزمان لم يحظي بثقة رجل برشلونة الأول ليونيل ميسي هداف الفريق الكتالوني، وكان النجم الأرجنتيني يرفض التعاقد مع لاعب أتليتكو مدريد السابق، وكان يري أنها صفقة غير مفيدة للبرسا، وغضب "ليو" بشدة بعد إصرار إدارة النادي على التعاقد مع "جريزمان" الصيف الماضي.

رفض ليونيل ميسي التعاقد مع جريزمان قد يأتي بسبب أن الأخير يلعب في نفس المراكز الذي يلعب بها البرغوث الأرجنتيني، لذا قد يري أن انضمامه للفريق الكتالوني لن يكون مفيدًا بالشكل الأمثل، كما أن "ميسي" كان يرغب في تعاقد برشلونة مع زميله السابق "نيمار" حتي أنه طلب ذلك من الإدارة بشكل واضح مبررًا ذلك برغبته في المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي، حيث يري أن اللاعب البرازيلي قد يساعده لتحقيق هذا الأمر.

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ميسي لم يخفي غضبه من التعاقد مع جريزمان وأظهر ذلك بوضوح في تعامله مع اللاعب منذ اللحظات الأولي له داخل النادي الكتالوني، حيث تجاهل نجم منتخب فرنسا ورفض التعاون معه سواء في التدريبات أو المباريات وتكرر ذلك الأمر بينهما أكثر من مرة بداية من المشاركة الأولي لـ"جريزمان" في كأس خوان جامبر الودية الدولية، ونهاية برفضه التمرير له لتسجيل هدف مؤكد خلال لقاء سلافيا براج في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

نجوم برشلونة يحاربون "جريزمان" بسبب البرازيلي "نيمار":

يسير نجوم برشلونة على نهج الأرجنتيني ليونيل ميسي في التعامل مع نجم منتخب فرنسا، وكانوا يرغبون في عودة "نيمار" بدلًا من التعاقد معه، ويتجاهل اللاعبين التمرير لـ"جريزمان" خلال المباريات، وظهر ذلك في مناسبات عديدة أبرزها كان في مباراة بلد الوليد بالدوري الاسباني، والتي انتهت بفوز البرسا بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.

ورفض نجوم برشلونة تمرير الكرة لـ"جريزمان" خلال لقاء بلد الوليد، حيث قام سيميدو وراكيتيتش، وسواريز بتمرير الكرة بينهما، وتجاهل التمرير للاعب الفرنسي والذي كان يتواجد في مكان مثاليًا لاستلام الكرة مما أغضب اللاعب بشدة وبدا منفعلًا من تجاهل اللاعبين له داخل الملعب.

وفي لقطة أخري انطلق "سواريز" بهجمة خطيرة من الجهة اليمني وكان "جريزمان" يظهر خاليا من الرقابة داخل منطقة الجزاء، ينتظر تمريرة اللاعب الأوروجواياني له لتسجيل هدفًا ولكن الأخير ظل يتقدم بالكرة وانتظر حتي انضم "ميسي" للهجمة وقام بالتمرير له رغم أنه لم يكن في وضعًا مثاليًا لتسجيل هدف متجاهلًا نجم الأتليتي السابق تمامًا.

هل يرحل "جريزمان" عن برشلونة؟

تجاهل ميسي ونجوم برشلونة لـ"جريزمان" داخل الملعب وتعمد عدم التمرير إليه في العديد من المباريات، قد يدفع اللاعب الفرنسي للتفكير في الرحيل عن قلعة "كامب نو" سريعًا والبحث عن نادي جديد ينتقل إليه، خاصة وأنه يري أن المدرب الاسباني "فالفيردي" ضعيف الشخصية في التعامل مع لاعبي البرسا، ولا يستطيع فرض قرارته وتعليماته على اللاعبين مما يجعل النجم الأرجنتيني وبعض نجوم البرسا الكبار هم أصحاب القرار داخل غرفة ملابس الفريق.

يا تري هل يستطيع "جريزمان" التأقلم وتحسين علاقته مع ميسي ونجوم برشلونة والوصول لصيغة جيدة للتعامل بينهما تساعده علي النجاح داخل النادي الكتالوني؟ أم يواصل نجوم البرسا الحرب ضد النجم الفرنسي والإطاحة به خارج النادي؟