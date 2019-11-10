اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORTS.. شاهد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي مباشرة YouTube

رابط مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر كورة لايف KORA LIVE ، اليوم الاحد الموافق 10-11- 2019، في اطار مبارايات الاسبوع الثاني عشر لمنافسات الدوري الانجليزي الممتاز .

ليفربول ليس لديه أي مخاوف جديدة بشأن الإصابات قبل مباراة الأحد في الدوري الممتاز ضد مانشستر سيتي، مع جاهزية جوردن هندرسون وفيرجيل فان ديك.

تم استبعاد هندرسون في منتصف الأسبوع بسبب المرض لكنه جاهز لمواجهة بطل الموسم الماضي، بينما أوضح يورغن كلوب أنه لا توجد مشكلة لفان ديك.

وقال المدير في مؤتمره الصحفي قبل المباراة: "كان فيرج غائبًا لأسباب أخرى يوم الخميس لكنه بخير تمامًا. جوردن على ما يرام".

سيكون ظهور هندرسون هو المباراة رقم 250 له مع النادي.

كما ستكون المباراة رقم 100 لساديو ماني التي يشارك فيها أساسيًا في بطولة الدوري الممتاز منذ انضمامه إلى الريدز.

بينما يستمر غياب جويل ماتيب وشيردان شاكيري وناثانيل كلاين بسبب الإصابة وما زال كي جانا هوفر في الخدمة مع منتخب هولندا في كأس العالم تحت 17 عامًا.

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وقال المدرب عن المواجهة بين الجانبين الذان جمعا سويًا 195 نقطة في الموسم الماضي: "لا يمكنك أن تهاجم فقط. لكن إذا لم تكن شجاعًا ضد مانشستر سيتي، فلن تكون هناك فرصة، حتى ولو لمرحلة ما، لذلك يجب أن نكون شجعانًا أيضًا. عليك أن تخلق الفرص. يجب أن يكون تمركزك مثاليًا تقريبًا، ويجب أن يكون الدفاع مثاليًا. التحركات والأفكار المختلفة. إنها حقًا كثيرة في مباراة مثل هذه وفي النهاية من المحتمل أن تكون النتيجة 0-0 كما كانت هنا العام الماضي، لكن مع كل الأشياء مرة أخرى لأن تلك هي كرة القدم أيضًا. نحن نحاول حقًا التكيف مع الأشياء التي يقوم بها المنافس عادة ونحاول التأكد من أنهم لا يستطيعون القيام بذلك. يمكن أن يؤدي ذلك دائمًا إلى أشياء أخرى - على سبيل المثال، لا يمكنك أن تلعب بطريقة هجومية فقط. نعلم جميعًا، الأداء الهجومي يحتاج إلى تشكيل مختلف، وإذا كان لديك هذا التشكيل وخسرت الكرة، فيمكن للفريق الآخر استخدام ذلك. ستكون مباراة كرة قدم مثيرة للاهتمام".

بالنسبة إلى سيتي، استبعد بيب جوارديولا حارس المرمى إديرسون من المباراة بعد تعرضه لإصابة في العضلات خلال التعادل مع أتالانتا يوم الأربعاء في دوري الأبطال.

وقال جوارديولا في مؤتمره الصحفي قبل المباراة: "إنه غير قادر على اللعب. لدينا حارس مرمى آخر، كلاوديو برافو يمكنه القيام بذلك أيضًا".

مشاركة ديفيد سيلفا أيضا موضع شك للضيوف، في حين أن أيمريك لابورت ورودريجو وليروي ساني وأولكسندر زينتشينكو غير جاهزين للمشاركة بسبب الإصابة.

وحول كيفية إدراكه للتحدي المتمثل في اللعب في ملعب آنفيلد، قال جوارديولا: "بالنسبة لي، كمدرب، قلت في الموسم الماضي عندما فزنا بالدوري، كان أفضل منافس واجهته على الإطلاق في حياتي المهنية. إن الفوز بالدوري كان أكبر إنجازاتنا أو أحد أكبر الإنجازات التي حققناها كنادي. ربما يكون الآن أقوى فريق في العالم وأنت تعرف ماذا يعني اللعب خارج ملعبك في آنفيلد بالنسبة لهم ولمنافسيهم. لكن لمدة 90 دقيقة أو 94، وسنحاول اتباع الخطة التي فكرنا في تنفيذها في هذه المباراة".

آخر تشكيل للفريقين في الدوري الممتاز

استون فيلا 1-2 ليفربول (2 نوفمبر): أليسون، أليكساندر-آرنولد، لوفرين، فان ديك، روبرتسون، لالانا، هندرسون، فينالدوم، ماني، صلاح، فيرمينو.

مانشستر سيتي 2-1 ساوثامبتون (2 نوفمبر): إديرسون، والكر، فرناندينيو، ستونز، أنجيلينو، جندوجان، دي بروين، ديفيد سيلفا، ستيرلنج، بيرناردو سيلفا ، أجويرو.